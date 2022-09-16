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Galatasaray-Konyaspor maçı BEİN CANLI İZLE! Galatasaray-Konyaspor maçı canlı izle! Galatasaray-Konyaspor maçı şifresiz HD canlı izle!

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Galatasaray-Konyaspor maçı BEİN CANLI İZLE! Galatasaray-Konyaspor maçı canlı izle! Galatasaray-Konyaspor maçı şifresiz HD canlı izle!

Galatasaray-Konyaspor maçı BEİN CANLI İZLE! Süper Lig'de heyecan 7. Hafta - arasındaki mücadelesiyle kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray-Konyaspor maçına futbolseverler büyük ilgi gösterirken, konuyla ilgili internette en çok Galatasaray-Konyaspor maçı canlı izle! Galatasaray-Konyaspor maçı şifresiz HD canlı izle! Konuları araştırılmakta. Konuyla ilgili detaylar haberimizin devamında.

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Spor Toto Süper Lig'de takımların şampiyonluk ve kümede kalmak için kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam oynanacak olan 7. Hafta maçında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray- Konyaspor arasındaki mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler konuya ilişkin internette en çok - maçı canlı şifresiz izle! - maçı şifresiz HD canlı izle! Konularını aratmakta. Canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI BEİN CANLI İZLE!

Galatasaray-Konyaspor maçı canlı yayın linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;

Spor Toto Süper Lig Galatasaray-Konyaspor maçı 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beİN Sport 1 kanalında ekranlarında naklen canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Konyaspor maçı BEİN CANLI İZLE! Galatasaray-Konyaspor maçı canlı izle! Galatasaray-Konyaspor maçı şifresiz HD canlı izle!

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER!

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Muric, Endri, Bytyqi, Muhammet

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray-Konyaspor maçı BEİN CANLI İZLE! Galatasaray-Konyaspor maçı canlı izle! Galatasaray-Konyaspor maçı şifresiz HD canlı izle!

SÜPER LİG'İN TARİHÇESİ

Çeşitli şehirlerden takımların yer aldığı Türkiye'deki ilk ulusal futbol turnuvası 1924'ten 1951'e kadar Türkiye Futbol Şampiyonası adıyla düzenlendi. 1937 ile 1950 yılları arasında düzenlenen Millî Küme'ye; İstanbul, Ankara ve İzmir futbol liglerinde üst sıralarda yer alan takımlar katılmaktaydı. 1951 yılında ülkede profesyonel futbolun kabul edilmesiyle birlikte önce 1952'de İstanbul'da, 1955'te ise Ankara ve İzmir'de profesyonel ligler kuruldu. 1955-56 sezonuyla birlikte başlayan Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1956-57 ve 1957-58 sezonlarına Türkiye'den katılacak takımı belirlemek için, üç bölgesel profesyonel ligdeki takımların mücadele ettiği Federasyon Kupası organize edildi. İki sezon süren bu organizasyonun her iki sezonunda da şampiyon olan takım Beşiktaş'tı.

Kuruluşu ve 1960'lar

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına Orhan Şeref Apak'ın gelmesi sonrasında, ulusal bir lig kurulması için çalışmalara başlandı. Önceleri 1960 yılında başlaması planlanan Millî Lig'in, federasyon tarafından Nisan 1958'de alınan kararla 1959 yılında başlaması ve Federasyon Kupası'nın yerini alması belirlendi. 1958-59 sezonunda profesyonel bölgesel liglerin son kez düzenlenmesinin ardından İstanbul Profesyonel Ligi'ni ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray, Karagümrük (günümüzdeki adı Fatih Karagümrük), İstanbulspor, Beşiktaş, Beykoz (günümüzdeki adı Beykoz 1908 SK), Adalet (günümüzdeki adı Alibeyköyspor) ve Vefa, Ankara Profesyonel Ligi'ni ilk 4 sırada tamamlayan Ankara Demirspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Hacettepe (günümüzdeki adı Keçiörengücü) ile İzmir Profesyonel Ligi'ni ilk 4 sırada tamamlayan Karşıyaka, Altay, İzmirspor ve Göztepe'nin katılımıyla Millî Lig'in ilk sezonu 1959'da gerçekleştirildi. 16 takımın mücadele ettiği sezonda takımlar, beyaz ve kırmızı olarak adlandırılan iki gruba ayrıldı ve gruplardaki her takım deplasmanlı olarak birbiriyle karşılaştı.[9] Beyaz grubun lideri Fenerbahçe ile kırmızı grubun lideri Galatasaray'ın karşılaştığı iki ayaklı final sonrasında ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu.

Galatasaray-Konyaspor maçı BEİN CANLI İZLE! Galatasaray-Konyaspor maçı canlı izle! Galatasaray-Konyaspor maçı şifresiz HD canlı izle!

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