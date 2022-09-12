Galatasaray- Konyaspor maç bileti ne kadar? Transfer sezonuna damga vuran Galatasaray'ın evinde Konyaspor'u ağırlayacağı maçın biletleri sporseverler tarafından araştırılmakta. Peki, Galatasaray- Konyaspor maç bileti ne kadar? Galatasaray-Konyaspor maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Galatasaray bilet devri nasıl yapılır?

Transfer dönemine Mertens, Mata, Icardi, Torreira gibi isimleri takıma kazandıran Galatasaray'ın evinde oynayacağı Konyaspor mücadelesine taraftarın ilgili çok büyük. Birçok Galatasaraylı futbolsever internetten Konyaspor maçı biletleri ile ilgili araştırma yapmakta. Konuya ilişkin internette en çok merak edilen sorular ise Galatasaray- Konyaspor maç bileti ne kadar? Galatasaray-Konyaspor maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Galatasaray bilet devri nasıl yapılır? oldu. İşte Galatasaray - Konyaspor biletleri ile ilgili detaylar.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI BİLETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak olan 7. Hafta mücadelesi biletlerinin maçtan bir gün önce yani 15 Eylül Perşembe günü piyasaya çıkması bekleniyor.

GALATASARAY- KONYASPOR MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Galatasaray, Konyaspor biletleri henüz satışa çıkmadığı için fiyatları bilinmiyor.

GALATASARAY- KONYASPOR BİLET DEVRİ NASIL YAPILIR?

www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

"Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

Kombinenizi transfer etmek için:

www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

"Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

"Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.