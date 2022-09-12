Galatasaray Konyaspor bilet al! Galatasaray Konyaspor Passo bilet devretme ve bilet satın alma işlemleri nasıl yapılır?

Galatasaray Konyaspor bilet al! Transfer dönemine damga vuran Galatasaray taraftarının evinde çıkacağı ilk mücadeleye ilgilisi büyük. Evinde Konyaspor'u ağırlayacak sarı kırmızılı ekibin maçıyla ilgili futbolseverler internette yoğun ilgi gösteriyor. Peki, Galatasaray Konyaspor bilet al! Galatasaray Konyaspor bilet devretme ve bilet satın alma işlemleri nasıl yapılır?

Transfer dönemine Mertens, Mata, Icardi, Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldızlar ile damga vuran Aslan'ın, Konyaspor ile evinde yapacağı mücadeleye sarı kırmıızlı taraftarın ilgisi büyük. Galatasaray - Konyaspor maçına bilet almak isteyen futbolseverler konuya ilişkin internette en çok Galatasaray Konyaspor bilet al! Galatasaray Konyaspor bilet devretme ve bilet satın alma işlemleri nasıl yapılır? soruları araştırılıyor. İşte detaylar



GALATASARAY KONYASPOR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN ÇIKAR?

Galatasaray ile Konyaspor arasında 16 Eylül 2022 tarihinde oynanacak maç biletinin 15 Eylül 2022 tarihinde satışa çıkması bekleniyor.



GALATASARAY KONYASPOR PASSO BİLET NASIL DEVREDİLİR?

Biletinizi transfer etmek için:

www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

"Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

Kombinenizi transfer etmek için:

www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

"Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

"Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.



GALATASARAY-KONYASPOR MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

passo.com.tr sitesinden bilet almak için;