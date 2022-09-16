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Galatasaray-Konya maçı saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

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Galatasaray-Konya maçı saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray-Konya maçı saat kaçta? Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Konyaspor maçıyla başlıyor. Peki, Galatasaray-Konya maçı nerede? Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Galatasaray-Konya maçı saat kaçta?Spor Toto Süper Lig heyecanı 7. hafta maçlarıyla başlıyor. Transfer dönemine damga vuran ve kadrosuna Mata, Mertens, İcardi, Seferoviç gibi yıldız isimleri katan Galatasaray'ın, Konyaspor ile oynayacağı maça futbolseverlerin ilgilisi büyük. Sporseverler bu maç ile ilgili en çok Galatasaray-Konya maçı saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? GS maçı saat kaçta? sorularını araştırıyor. Galatasaray-Konyaspor maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

GALATASARAY-KONYA MAÇI SAAT KAÇTA?


Galatasaray-Konya maçı 16 Eylül Cuma günü 20:00'de başlayacak. Maç canlı yayın ile Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY-KONYA MAÇI CANLI İZLE!

Galatasaray-Konya maçı saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Muric, Endri, Bytyqi, Muhammet

Galatasaray-Konya maçı saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

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