Galatasaray kimleri transfer etti? 2023 GS transferleri, GELENLER – GİDENLER!
Gündem Haberleri
2023-24 transfer sezonunda Galatasaray'ın transfer ettiği futbolcular ve gidenlerin detayları. Sporseverlerin merak ettiği GS transferleri kimler? İşte, detaylar...
2023-24 Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken sporseverler yeni transferleri merak etti ve Galatasaray kimleri transfer etti araştırdı. Peki, Galatasaray kimleri transfer etti? İşte, 2023 GS transferleri ve gelen - giden futbolcular!
2023-24 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Galatasaray kimleri transfer etti merak etti. Peki, GS transferleri kimler? İşte, detaylar…
GALATASARAY KİMLERİ TRANSFER ETTİ?
Gelenler
Angelino
Kaan Ayhan
Kiralıktan Dönenler:
Halil Dervişoğlu
Caner Doğan
Alexandru Cicaldau
Olimpiu Morutan
Emre Kılınç
Taylan Antalyalı
Christian Luyindama
Batuhan Şen
Alpaslan Öztürk
Oğulcan Çaglayan
Eren Aydın
Süleyman Lus
Metehan Baltacı
Abdussamed Karnucu
Atalay Babacan
Kaan Arslan
Berk Balaban
Gidenler
Mostafa Mohamed
Okan Kocuk
Emre Taşdemir
Juan Mata
Bafétimbi Gomis
Mauro Icardi
Milot Rashica
Kaan Ayhan
Sam Adekugbe