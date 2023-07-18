Galatasaray kimleri transfer etti? 2023 GS transferleri, GELENLER – GİDENLER!

2023-24 transfer sezonunda Galatasaray'ın transfer ettiği futbolcular ve gidenlerin detayları. Sporseverlerin merak ettiği GS transferleri kimler? İşte, detaylar...

2023-24 Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken sporseverler yeni transferleri merak etti ve Galatasaray kimleri transfer etti araştırdı. Peki, Galatasaray kimleri transfer etti? İşte, 2023 GS transferleri ve gelen - giden futbolcular!

2023-24 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Galatasaray kimleri transfer etti merak etti. Peki, GS transferleri kimler? İşte, detaylar…

GALATASARAY KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Gelenler

Angelino

Kaan Ayhan

Kiralıktan Dönenler:

Halil Dervişoğlu

Caner Doğan

Alexandru Cicaldau

Olimpiu Morutan

Emre Kılınç

Taylan Antalyalı

Christian Luyindama

Batuhan Şen

Alpaslan Öztürk

Oğulcan Çaglayan

Eren Aydın

Süleyman Lus

Metehan Baltacı

Abdussamed Karnucu

Atalay Babacan

Kaan Arslan

Berk Balaban

Gidenler

Mostafa Mohamed

Okan Kocuk

Emre Taşdemir

Juan Mata

Bafétimbi Gomis

Mauro Icardi

Milot Rashica

Kaan Ayhan

Sam Adekugbe