Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim?
Galatasaray'ın UEFA'da kiminle eşleştiği merak konusu oldu. Galatasaray'ın rakibinin kim olduğu büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Galatasaray kiminle eşleşti sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Detaylar haberimizde...
GALATASARAY KİMİNLE EŞLEŞTİ?
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Temsilcimiz Galatasaray ilk maçını sahasında oynayacak.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.