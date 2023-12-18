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Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim?

18 Aralık 2023 15:50 Güncelleme: 15:53 Abone Ol

Galatasaray'ın UEFA'da kiminle eşleştiği merak konusu oldu. Galatasaray'ın rakibinin kim olduğu büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? İşte detaylar...