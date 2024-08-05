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Galatasaray kiminle eşleşti, rakibi kim oldu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turunda kiminle, hangi takımla eşleşti?

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Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşeceği takım belli oldu. Bu önemli turda hangi takımla karşılaşacağı merakla beklenen Galatasaray'ın rakibi sonunda açıklandı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2024? Peki, Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turunda kiminle, hangi takımla eşleşti?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilmek için eşleştiği takım belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray'ın rakibi kim oldu. Sarı-kırmızılılar, play-off turunda İsviçre ile karşılaşacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turunda kiminle, hangi takımla eşleşti? Detaylar haberimizdedir...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Elemelere bu turdan katılan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilmek için İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turunda kiminle, hangi takımla eşleşti?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak. 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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