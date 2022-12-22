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Galatasaray - Keçiörengücü maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Galatasaray - Keçiörengücü maçtaki golleri HD izle!

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Galatasaray - Keçiörengücü maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Galatasaray - Keçiörengücü maçtaki golleri HD izle!

Galatasaray - Keçiörengücü ZTK maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta son anlar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray - Keçiörengücü maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Galatasaray - Keçiörengücü maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçının özeti çıktı mı, özet ne zaman yayınlanacak? İşte tüm özet...

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Galatasaray - Keçiörengücü maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Galatasaray - Keçiörengücü maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Galatasaray - Keçiörengücü maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

Galatasaray - Keçiörengücü maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Maçı Galatasaray 1-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Maç 1-0 devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

  • 82. dakika : Bafetimbi Gomis

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 1 - 0 KEÇİÖRENGÜCÜ

Maçın bitiminin ardından maç özetini A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Keçiörengücü maçı, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

BÜLENT UYGUR(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler Son Dakika

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