Galatasaray - Keçiörengücü ZTK maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta son anlar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray - Keçiörengücü maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Galatasaray - Keçiörengücü maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçının özeti çıktı mı, özet ne zaman yayınlanacak? İşte tüm özet...

Galatasaray maçı ne zaman? Bu hafta GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Galatasaray - Keçiörengücü maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Galatasaray - Keçiörengücü maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Galatasaray - Keçiörengücü maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Keçiörengücü maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçı Galatasaray 1-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-0 devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

82. dakika : Bafetimbi Gomis

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 1 - 0 KEÇİÖRENGÜCÜ

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından maç özetini A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

BÜLENT UYGUR(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)