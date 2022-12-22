Galatasaray - Keçiörengücü maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Galatasaray - Keçiörengücü maçtaki golleri HD izle!
Gündem Haberleri
Galatasaray - Keçiörengücü ZTK maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta son anlar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray - Keçiörengücü maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Galatasaray - Keçiörengücü maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçının özeti çıktı mı, özet ne zaman yayınlanacak? İşte tüm özet...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Galatasaray - Keçiörengücü maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Galatasaray - Keçiörengücü maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 22 Aralık Galatasaray - Keçiörengücü maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.
Galatasaray - Keçiörengücü maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Maçı Galatasaray 1-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi.
Maç 1-0 devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Galatasaray'ın golleri:
- 82. dakika : Bafetimbi Gomis
MAÇ SONUCU : GALATASARAY 1 - 0 KEÇİÖRENGÜCÜ
Maçın bitiminin ardından maç özetini A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Keçiörengücü maçı, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.
ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)
GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
KADİR TOZLU(Gözlemci)
BÜLENT UYGUR(Temsilci)
ONUR AYDEMİR(Temsilci)
MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)