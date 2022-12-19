Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Galatasaray Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray-Keçiörengücü maçı hakkında tüm merak edilenler....

2022 Katar Dünya Kupasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor.Kupa maçında Galatasaray sahasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü 'nü ağırlayacak. Kritik müsabaka öncesi futbol severler Galatasaray- Keçiörengücü maçı hakkında detayları merak ediyorlar. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Dünya Kupası arasının ardından Galatasaray ilk resmi maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkacak. Kendi seyircisi önünde 5. tur mücadelesinde Keçiörengücü'nü konuk edecek olan sarı kırmızılı takım müsabakadan galibiyetle ayrılarak üst tura adını yazdırmak istiyor. Bu karşılaşmadan 3 gün sonra bu kez Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşacak olan Galatasaray iki mücadeleyi de galibiyetle kapatarak aranın ardından moralli dönmek istiyor.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera; Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan; Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis