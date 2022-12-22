Galatasaray - Keçiörengücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık ZTK Galatasaray - Keçiörengücü maçının gollerini kim attı? Maç canlı takip!

Galatasaray - Keçiörengücü maçında ilk yarı oynanıyor. Maçta atılan goller ve detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık ZTK Galatasaray - Keçiörengücü maçının gollerini kim attı? Galatasaray - Keçiörengücü maçını kim kazandı? Galatasaray - Keçiörengücü maç sonucu ve canlı takip sizlerle...

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Galatasaray - Keçiörengücü maçı oldu. Galatasaray - Keçiörengücü maçının kaç kaç olduğunu ve gollerini kim attığını öğrenmek isteyenler, Galatasaray - Keçiörengücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık ZTK Galatasaray - Keçiörengücü maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Keçiörengücü maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçta 0-0 eşitlik devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 0-0 berabere devam ediyor. Maçta gol olmadı. Gol olduğunda detayları yazacağız.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

BÜLENT UYGUR(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)