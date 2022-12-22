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Galatasaray - Keçiörengücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık ZTK Galatasaray - Keçiörengücü maçının gollerini kim attı? Maç canlı takip!

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Galatasaray - Keçiörengücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık ZTK Galatasaray - Keçiörengücü maçının gollerini kim attı? Maç canlı takip!

Galatasaray - Keçiörengücü maçında ilk yarı oynanıyor. Maçta atılan goller ve detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık ZTK Galatasaray - Keçiörengücü maçının gollerini kim attı? Galatasaray - Keçiörengücü maçını kim kazandı? Galatasaray - Keçiörengücü maç sonucu ve canlı takip sizlerle...

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Galatasaray - Keçiörengücü maçı oldu. Galatasaray - Keçiörengücü maçının kaç kaç olduğunu ve gollerini kim attığını öğrenmek isteyenler, Galatasaray - Keçiörengücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık ZTK Galatasaray - Keçiörengücü maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

Galatasaray - Keçiörengücü maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Maçta 0-0 eşitlik devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maç 0-0 berabere devam ediyor. Maçta gol olmadı. Gol olduğunda detayları yazacağız.

Galatasaray - Keçiörengücü maçı, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

BÜLENT UYGUR(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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