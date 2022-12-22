Galatasaray - Keçiörengücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık ZTK Galatasaray - Keçiörengücü maçının gollerini kim attı? Maç canlı takip!
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Galatasaray - Keçiörengücü maçında ilk yarı oynanıyor. Maçta atılan goller ve detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık ZTK Galatasaray - Keçiörengücü maçının gollerini kim attı? Galatasaray - Keçiörengücü maçını kim kazandı? Galatasaray - Keçiörengücü maç sonucu ve canlı takip sizlerle...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Galatasaray - Keçiörengücü maçı oldu. Galatasaray - Keçiörengücü maçının kaç kaç olduğunu ve gollerini kim attığını öğrenmek isteyenler, Galatasaray - Keçiörengücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık ZTK Galatasaray - Keçiörengücü maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.
Galatasaray - Keçiörengücü maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Maçta 0-0 eşitlik devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maç 0-0 berabere devam ediyor. Maçta gol olmadı. Gol olduğunda detayları yazacağız.
Galatasaray - Keçiörengücü maçı, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.
ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)
GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
KADİR TOZLU(Gözlemci)
BÜLENT UYGUR(Temsilci)
ONUR AYDEMİR(Temsilci)
MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)