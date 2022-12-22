Galatasaray - Keçiörengücü ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'inde kimler var? Maçın hakemi kimdir?
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Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı birazdan başlayacak. Maçın başlamasına yakın futbol severler ilk 11 kadrosunu merak etti. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'inde kimler var? Maçın hakemi kimdir? İşte ilk 11...
Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'i belli oldu. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Galatasaray - Keçiörengücü ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'inde kimler var? merak etti. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü ilk 11 belli oldu mu, açıklandı mı?
Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.
Maçta ilk 11 açıklandı.
Galatasaray'ın ilk 11'i:
- Muslera
- Dubois
- Emin Bayram
- Nelsson
- Van Aanholt
- Torreira
- Berkan
- Rashica
- Mata
- Barış Alper
- Seferovic
Keçiörengücü'nün ilk 11'i:
- Boran
- Erhan
- Haşim
- Batuhan
- Muharrem
- Mikail
- Bekir
- Abdullah
- Camara
- Olawoyin
- Ali
Galatasaray - Keçiörengücü maçı, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.