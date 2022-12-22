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Galatasaray - Keçiörengücü ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'inde kimler var? Maçın hakemi kimdir?

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Galatasaray - Keçiörengücü ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'inde kimler var? Maçın hakemi kimdir?

Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı birazdan başlayacak. Maçın başlamasına yakın futbol severler ilk 11 kadrosunu merak etti. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'inde kimler var? Maçın hakemi kimdir? İşte ilk 11...

Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'i belli oldu. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Galatasaray - Keçiörengücü ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'inde kimler var? merak etti. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü ilk 11 belli oldu mu, açıklandı mı?

Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

Maçta ilk 11 açıklandı.

Galatasaray'ın ilk 11'i:

  • Muslera
  • Dubois
  • Emin Bayram
  • Nelsson
  • Van Aanholt
  • Torreira
  • Berkan
  • Rashica
  • Mata
  • Barış Alper
  • Seferovic

Keçiörengücü'nün ilk 11'i:

  • Boran
  • Erhan
  • Haşim
  • Batuhan
  • Muharrem
  • Mikail
  • Bekir
  • Abdullah
  • Camara
  • Olawoyin
  • Ali

Galatasaray - Keçiörengücü maçı, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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