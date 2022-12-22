Galatasaray - Keçiörengücü ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'inde kimler var? Maçın hakemi kimdir?

Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı birazdan başlayacak. Maçın başlamasına yakın futbol severler ilk 11 kadrosunu merak etti. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'inde kimler var? Maçın hakemi kimdir? İşte ilk 11...

Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'i belli oldu. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Galatasaray - Keçiörengücü ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'inde kimler var? merak etti. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü ilk 11 belli oldu mu, açıklandı mı?

GALATASARAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Maçta ilk 11 açıklandı.

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera

Dubois

Emin Bayram

Nelsson

Van Aanholt

Torreira

Berkan

Rashica

Mata

Barış Alper

Seferovic

Keçiörengücü'nün ilk 11'i:

Boran

Erhan

Haşim

Batuhan

Muharrem

Mikail

Bekir

Abdullah

Camara

Olawoyin

Ali

GALATASARAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.