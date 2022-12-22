Galatasaray - Keçiörengücü canlı izle! 22 Aralık Galatasaray - Ankara Keçiörengücü ZTK maçını canlı izle! GS - Keçiörengücü maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Galatasaray - Keçiörengücü maçı oldu. Galatasaray - Keçiörengücü maçını canlı izlemek isteyenler, Galatasaray - Keçiörengücü canlı izle! 22 Aralık Galatasaray - Keçiörengücü ZTK maçını canlı izle! Galatasaray - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın linkleri...

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Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı başladı mı? Galatasaray - Keçiörengücü nereden izlenir? Galatasaray - Keçiörengücü maçının HD izleme linki var mı? İşte detaylar...

GALATASARAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Keçiörengücü maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı A Spor kanalından veya resmi web sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

BÜLENT UYGUR(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)