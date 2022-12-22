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Galatasaray - Keçiörengücü canlı izle! 22 Aralık Galatasaray - Ankara Keçiörengücü ZTK maçını canlı izle! GS - Keçiörengücü maçı hangi kanalda?

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Galatasaray - Keçiörengücü canlı izle! 22 Aralık Galatasaray - Ankara Keçiörengücü ZTK maçını canlı izle! GS - Keçiörengücü maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Galatasaray - Keçiörengücü maçı oldu. Galatasaray - Keçiörengücü maçını canlı izlemek isteyenler, Galatasaray - Keçiörengücü canlı izle! 22 Aralık Galatasaray - Keçiörengücü ZTK maçını canlı izle! Galatasaray - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın linkleri...

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Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı başladı mı? Galatasaray - Keçiörengücü nereden izlenir? Galatasaray - Keçiörengücü maçının HD izleme linki var mı? İşte detaylar...

Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

Galatasaray - Keçiörengücü maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Maçı A Spor kanalından veya resmi web sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Keçiörengücü maçı, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

BÜLENT UYGUR(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

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