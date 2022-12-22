Galatasaray - Keçiörengücü canlı izle! 22 Aralık Galatasaray - Ankara Keçiörengücü ZTK maçını canlı izle! GS - Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Galatasaray - Keçiörengücü maçı oldu. Galatasaray - Keçiörengücü maçını canlı izlemek isteyenler, Galatasaray - Keçiörengücü canlı izle! 22 Aralık Galatasaray - Keçiörengücü ZTK maçını canlı izle! Galatasaray - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın linkleri...
Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı başladı mı? Galatasaray - Keçiörengücü nereden izlenir? Galatasaray - Keçiörengücü maçının HD izleme linki var mı? İşte detaylar...
Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.
Galatasaray - Keçiörengücü maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Maçı A Spor kanalından veya resmi web sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Keçiörengücü maçı, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.
ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)
GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
KADİR TOZLU(Gözlemci)
BÜLENT UYGUR(Temsilci)
ONUR AYDEMİR(Temsilci)
MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)