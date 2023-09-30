Galatasaray kazandı ama Mauro Icardi'nin çılgın serisi sona erdi

MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü. Ancak yıldız golcü Mauro Icardi'nin ilk 11'de çıktığı maçlardaki gol atma serisi sona erdi. Daha önce ilk 11'de çıktığı 13 resmi karşılaşmada ağları havalandırmayı başaran Arjantinli yıldız futbolcu, bu kulvarda 5 maç aradan sonra skor üretemedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fakat takımın yıldızı Icardi, skor katkısı veremedi.

GALATASARAY GERİ DÖNDÜ

MKE Ankaragücü 48. dakikada Renaldo Cephas'ın golüyle 1-0 göne geçti. Maçın 56. dakikasında Wilfried Zaha'nın golüyle beraberliği sağlayan sarı-kırmızılı takım, 69. dakikada da Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti ve 3 puanın sahibi oldu.

ICARDI'NİN ÇILGIN SERİSİ SONA ERDİ

Sarı-kırmızılılarda, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin ilk 11'de çıktığı maçlardaki gol atma serisi sona erdi. Icardi, daha önce ilk 11'de çıktığı 13 resmi karşılaşmada gol atmıştı. Süper Lig'de 7 golü bulunan Icardi, bu kulvarda 5 maç aradan sonra skor katkısı veremedi.