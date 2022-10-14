Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kayserispor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman? Icardi oynuyor mu?

Süper Lig'de 10. haftada Galatasaray ve Kayserispor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da taraftarları Galatasaray- Kayserispor maçının ne zaman ve saat kaçta olduğunu merak ediyor. Kayserispor Kadir Has Şehir Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Futbolseverlerin arattıkları sorulardan biri ise Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kayserispor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün? Icardi oynuyor mu?

Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin arattıkları sorulardan biri ise Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kayserispor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün? Icardi oynuyor mu?

GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Kayserispor maçı 15 Ekim tarihinde 20:00'da oynanacak.

GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Galatasaray- Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak.

GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

GALATASARAY: Inaki Pena, Marcao, Semih Kaya, Patrick van Aanholt,Erick Pulgar, Cicaldau, Ömer Bayram, Morutan, Kerem,Bafetimbi Gomis, Feghouli

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Mert, Majid, Carole, Onur, Attamah, Bertolacci, Abdülkadir Parmak, Mame Thiam, Emrah Başsan, İlhan Parlak

Galatasaray'ın maç hakkında açıklaması ise şöyle;

Maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Onun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlenecek.

Süper Lig'de 9 hafta sonunda 5 galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 17 puan toplayan takımımız 6 maçlık yenilmezlik serisiyle gideceği Kayseri'den üç puanla dönmeyi hedefliyor.

Takımımız ligde son olarak Adana Demirspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Ligdeki 9. maçında 6. deplasman serüvenine çıkacak olan Aslanlarımız dış sahada oynadığı 5 maçın 4'ünde galip gelirken birinde berabere kaldı.

Teknik direktörlüğünü Çağdaş Atan'ın yaptığı Yukatel Kayserispor, dört galibiyet, bir beraberlik ve dört yenilgi ile 13 puan topladı. İç Anadolu temsilcisi, ligde son olarak Ümraniyespor deplasmanında 2-2 beraberlik aldı. Üçer golü bulunan Miguel Cardoso ve Mario Gavranovic en skorer oyuncular olarak göze çarpıyor.

Galatasaray ve Kayserispor'un son karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan 12 Şubat 2022 tarihli mücadelede Kayserispor Miguel Cardoso ile skor bulurken takımımız Mostafa Mohamed ile karşılık verdi.

İki takımın tarihteki 49 karşılaşmasında 28 galibiyet, 16 beraberlik ve 5 yenilgi ile sahadan ayrıldık. Kayseri'de oynanan 23 maçta ise 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 2 yenilgi istatistiklerimiz bulunuyor.

İCARDİ KAYSERİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Yeni transfer Icardi'nin Kayserispor maçında ilk 11 olarak yer alacağı bekleniyor. Icardi'nin yanında Kazımcan Karataş ve Juan Mata'nın ilk 11 olarak başlayacağı tahmin ediliyor.