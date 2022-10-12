Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kayserispor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün?

Süper Lig'de 10. haftada Galatasaray ve Kayserispor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da taraftarları Galatasaray- Kayserispor maçının ne zaman ve saat kaçta olduğunu merak ediyor. Kayserispor Kadir Has Şehir Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Futbolseverlerin arattıkları sorulardan biri ise Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kayserispor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün?