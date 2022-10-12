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Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kayserispor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün?

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Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kayserispor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün?

Süper Lig'de 10. haftada Galatasaray ve Kayserispor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da taraftarları Galatasaray- Kayserispor maçının ne zaman ve saat kaçta olduğunu merak ediyor. Kayserispor Kadir Has Şehir Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Futbolseverlerin arattıkları sorulardan biri ise Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kayserispor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün?

Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin arattıkları sorulardan biri ise Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kayserispor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün?

GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Kayserispor maçı 15 Ekim tarihinde 20:00'da oynanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Galatasaray Kayserispor Ne zaman Futbol Gündem Spor Haberler

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