Galatasaray Kayserispor maçı ilk 11'ler! GALATASARAY MAÇ KADROSU! Kayserispor Galatasaray ilk 11'ler kim oldu?

Galatasaray ve Kayserispor arasında oynanacak olan futbol maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'ın maç kadrosu ve Kayserispor'un ilk 11'leri futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. İki takımın sahaya çıkacak ilk 11 oyuncuları açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Sporseverler tarafından maç kadrosunda yer alacak ilk 11'ler araştırılıyor. Kayserispor ve Galatasaray arasında gerçekleşecek Süper Lig maçının ilk 11'leri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Galatasaray maç kadrosu! Galatasaray Kayserispor ilk 11'ler kim oldu? soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu!

GALATASARAY KAYSERİSPOR İLK 11'LER!

Kayserispor; Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Ali Gezek, Kemen, Ali Karimi, Cardoso, Thiam

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sérgio, Barış, Mertens, Kerem, Cédric Bakambu

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Galatasaray'da yeni transfer Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir ve Olimpiu Morutan Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira ise Kayseri kafilesinde yer aldı.