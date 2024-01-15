Galatasaray - Kayserispor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Kayserispor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI ÖZETİ İZLE

Galatasaray - Kayserispor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Kayserispor maçı 2-1'lik Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray - Kayserispor maçı 15 Ocak 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray - Kayserispor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.