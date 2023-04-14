Galatasaray - Kayserispor maç kadrosu ilk 11'ler! Galatasaray - Kayserispor maçı 11'inde kimler var?
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Bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Kayserispor maç kadrosu 11'leri açıklandı. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı 11'inde kimler var? İşte, Galatasaray - Kayserispor maç kadrosu ilk 11'ler!
Galatasaray - Kayserispor maç kadrosu! Bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Kayserispor maç kadrosu 11'leri açıklandı. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı 11'inde kimler var? İşte, Galatasaray - Kayserispor maç kadrosu ilk 11'ler! Detaylar...
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam.
5 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Icardi, Kerem, Barış Alper, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri halinda Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.