Galatasaray- Kayserispor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray- Kayserispor maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray maçı biletleri!

Süper Lig'de 10. haftada Galatasaray ve Kayserispor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da taraftarları Galatasaray- Kayserispor maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. Kayserispor Kadir Has Şehir Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Taraftarlar ise Galatasaray- Kayserispor maçı biletleri satış tarihini merak ediyor. Peki, Galatasaray- Kayserispor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray- Kayserispor maçı bileti satışa çıktı mı?

Galatasaray - Kayserispor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusu futbolseverlerin merak ettikleri arasında. Süper Lig'de karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Kayserispor takımlarının maçı heyecanla bekleniyor. Taraftarlar ise Galatasaray - Kayserispor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. Takımına destek vermek isteyen taraftarlar merakla Galatasaray - Kayserispor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray - Kayserispor maçı bileti satışa çıktı mı?

GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 10. haftasında Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı. Yukatel Kayserispor Kulübü, 15 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray maçına yoğun ilgi olması bekleniyor.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 150 ile 400 TL arasında değişiyor.Oynanacak maçın bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı.

Batı Balkon: 400 TL

Batı Alt Tribün: 300 TL

Batı Üst Tribün: 275 TL

Doğu Alt Tribün: 250 TL

Doğu Üst Tribün: 200 TL

Kuzey Üst Tribün: 150 TL

Güney Alt Tribün: 150 TL

Misafir Tribün: 195 TL - KAYSERİ

GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Kayserispor maçı 15 Ekim tarihinde 20:00'da oynanacak.