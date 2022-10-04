Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kastamonuspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Ziraat Türkiye Kupası'na 3. Eleme turundan dahil olan Galatasaray takımının rakibi bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu kuraları sonucuyla belli oldu. Taraftarlar ise şimdi Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kastamonuspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu futbolseverlerin merak ettikleri arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'na 3. Eleme turundan dahil olan Galatasaray takımının rakibi bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu kuraları sonucuyla belli oldu. Şimdi ise futbolseverlerin aklında Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu yer alıyor. Peki, Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kastamonuspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.Müsabakalar 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar, tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak karşılaşmada Karadeniz ekibini, NEF Stadı'nda konuk edecek. Maç hakkındaki bilgiler henüz netleşmedi. Detayların netleşmesiyle beraber haberler.com aracılığıyla detaylara ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Kastamonuspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Galatasaray - GMG Kastamonuspor
Çorum FK - Esenler Erokspor
Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor
Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Boluspor - Fethiyespor
Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
Giresunspor - Amasyaspor FK
Atakaş Hatayspor - Düzcespor
Manisa FK - Eynesil Belediyespor
Ankaraspor - Pazarspor
Şanlıurfaspor - Karaman FK
Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor
Uşakspor - Gümüşhane
Göztepe - Karaköprü Belediyespor
Adanaspor - Orduspor
Altınordu - Sapanca Gençlikspor
Menemen FK - Bulvarspor
Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi
Bucaspor - Artvin Hopaspor
Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu
Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
Gaziantep FK - Sarıyer