Ziraat Türkiye Kupası'na 3. Eleme turundan dahil olan Galatasaray takımının rakibi bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu kuraları sonucuyla belli oldu. Taraftarlar ise şimdi Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kastamonuspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu futbolseverlerin merak ettikleri arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'na 3. Eleme turundan dahil olan Galatasaray takımının rakibi bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu kuraları sonucuyla belli oldu. Şimdi ise futbolseverlerin aklında Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu yer alıyor. Peki, Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kastamonuspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY- KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.Müsabakalar 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar, tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak karşılaşmada Karadeniz ekibini, NEF Stadı'nda konuk edecek. Maç hakkındaki bilgiler henüz netleşmedi. Detayların netleşmesiyle beraber haberler.com aracılığıyla detaylara ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY- KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Kastamonuspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI 3. TUR ELEME EŞLEŞMELERİ

Galatasaray - GMG Kastamonuspor

Çorum FK - Esenler Erokspor

Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü

Adana Demirspor - Adıyaman FK

Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor

Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor

Kayserispor - Iğdır FK

Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

Boluspor - Fethiyespor

Samsunspor - Muş 1984 Muşspor

Giresunspor - Amasyaspor FK

Atakaş Hatayspor - Düzcespor

Manisa FK - Eynesil Belediyespor

Ankaraspor - Pazarspor

Şanlıurfaspor - Karaman FK

Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor

Uşakspor - Gümüşhane

Göztepe - Karaköprü Belediyespor

Adanaspor - Orduspor

Altınordu - Sapanca Gençlikspor

Menemen FK - Bulvarspor

Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi

Bucaspor - Artvin Hopaspor

Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu

Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK

Gaziantep FK - Sarıyer