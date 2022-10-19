Galatasaray-Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupasi ZTK hedefine ulaşmak isteyen Kastamonuspor-Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kastamonuspor-Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor. Kastamonuspor-Galatasaray maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? İşte detaylar…
Galatasaray maçı saat kaçta? Kastamonuspor ile Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Kastamonuspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Kastamonuspor Galatasaray maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray-Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Kastamonuspor-Galatasaray maçı 19 Ekim Pazar günü 21.00'da gerçekleşecek.
Kastamonuspor ve Galatasaray maçını canlı izlemek için Kastamonuspor-Galatasaray CANLI İZLE! linkini tıklayınız.
Kastamonuspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı A Spor, kanallarından yayınlanacak.