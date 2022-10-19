Ziraat Türkiye Kupasi ZTK hedefine ulaşmak isteyen Kastamonuspor-Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kastamonuspor-Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor. Kastamonuspor-Galatasaray maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? İşte detaylar…

Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kastamonuspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Gs-Kastamonuspor maçı ne zaman?

Galatasaray maçı saat kaçta? Kastamonuspor ile Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Kastamonuspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Kastamonuspor Galatasaray maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray-Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-KASTAMONUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kastamonuspor-Galatasaray maçı 19 Ekim Pazar günü 21.00'da gerçekleşecek.

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kastamonuspor ve Galatasaray maçını canlı izlemek için Kastamonuspor-Galatasaray CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Kastamonuspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı A Spor, kanallarından yayınlanacak.