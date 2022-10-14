Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda dahil olan Galatasaray'ın rakibi GMG Kastamonuspor olmuştu. Sarı- kırmızılı ekibin evinde oynanacak olan maçın biletleri ise merak konusu oldu. Türk Telekom Arena'da takımına destek olmak isteyen taraftarlar Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışta mı? Gs- Kastamonuspor maçı biletleri!

Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışa çıktı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Sporseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışa çıktı mı? sorusunu merak ediyor. Peki, Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışta mı? Gs- Kastamonuspor maçı biletleri!

GALATASARAY- KASTAMONUSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Kastamonuspor karşılaşacak. 19 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan maçın biletleri ise genel satışa 14 Ekim itibari ile satışa çıktı.

GALATASARAY- KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 19 Ekim tarihinde saat 21:00'da gerçekleşecek.

GALATASARAY- KASTAMONUSPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

1. Kategori : ₺800,00

2. Kategori : ₺700,00

3. Kategori : ₺600,00

4. Kategori : ₺500,00

5. Kategori : ₺425,00

6. Kategori : ₺350,00

7. Kategori : ₺300,00

8. Kategori : ₺250,00

9. Kategori : ₺200,00

10. Kategori : ₺150,00

11. Kategori : ₺120,00

12. Kategori : ₺80,00

13. Kategori : ₺70,00