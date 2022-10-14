Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışta mı? Gs- Kastamonuspor maçı biletleri!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda dahil olan Galatasaray'ın rakibi GMG Kastamonuspor olmuştu. Sarı- kırmızılı ekibin evinde oynanacak olan maçın biletleri ise merak konusu oldu. Türk Telekom Arena'da takımına destek olmak isteyen taraftarlar Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışta mı? Gs- Kastamonuspor maçı biletleri!
Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışa çıktı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Sporseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışa çıktı mı? sorusunu merak ediyor. Peki, Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Kastamonuspor maçı biletleri satışta mı? Gs- Kastamonuspor maçı biletleri!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Kastamonuspor karşılaşacak. 19 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan maçın biletleri ise genel satışa 14 Ekim itibari ile satışa çıktı.
GALATASARAY- KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 19 Ekim tarihinde saat 21:00'da gerçekleşecek.
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