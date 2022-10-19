Galatasaray Kastamonuspor maç sonucu! Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray Kastamonuspor bitti mi?
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Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Kastamonuspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Kastamonuspor maç sonucu heyecanla bekleniyor. Maçın sonucu araştırılıyor. Peki, Galatasaray Kastamonuspor maç sonucu! Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray Kastamonuspor bitti mi? İşte detaylar...
Galatasaray Kastamonuspor maç sonucu! Galatasaray- Kastamonuspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray- Kastamonuspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Galatasaray-Kastamonuspor maçının sonucu araştırılıyor. Maçın sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Kastamonuspor maç sonucu! Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray Kastamonuspor bitti mi? Detaylar haberimizde...
Kastamonuspor-Galatasaray maçı 19 Ekim Pazar günü 21.00'da gerçekleşecek.
Kastamonuspor ve Galatasaray maçını canlı izlemek için Kastamonuspor-Galatasaray CANLI İZLE! linkini tıklayınız.
Kastamonuspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı A Spor, kanallarından yayınlanacak.
Galatasaray, Kastamonuspor'a karşı 6-0 öndedir.