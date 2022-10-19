Galatasaray Kastamonuspor maç sonucu! Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray Kastamonuspor bitti mi?

Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Kastamonuspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Kastamonuspor maç sonucu heyecanla bekleniyor. Maçın sonucu araştırılıyor. Peki, Galatasaray Kastamonuspor maç sonucu! Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray Kastamonuspor bitti mi? İşte detaylar...