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Galatasaray Kastamonuspor maç sonucu! Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray Kastamonuspor bitti mi?

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Galatasaray Kastamonuspor maç sonucu! Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray Kastamonuspor bitti mi?

Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Kastamonuspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Kastamonuspor maç sonucu heyecanla bekleniyor. Maçın sonucu araştırılıyor. Peki, Galatasaray Kastamonuspor maç sonucu! Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray Kastamonuspor bitti mi? İşte detaylar...

Galatasaray Kastamonuspor maç sonucu! Galatasaray- Kastamonuspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray- Kastamonuspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Galatasaray-Kastamonuspor maçının sonucu araştırılıyor. Maçın sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Kastamonuspor maç sonucu! Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray Kastamonuspor bitti mi? Detaylar haberimizde...

Kastamonuspor-Galatasaray maçı 19 Ekim Pazar günü 21.00'da gerçekleşecek.

Kastamonuspor ve Galatasaray maçını canlı izlemek için Kastamonuspor-Galatasaray CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

Kastamonuspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı A Spor, kanallarından yayınlanacak.

Galatasaray, Kastamonuspor'a karşı 6-0 öndedir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Kastamonuspor 1966 Maç Sonuçları Galatasaray Gündem Spor Haberler

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