Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Kastamonuspor maç sonucu heyecanla bekleniyor. Maçın sonucu araştırılıyor. Galatasaray Kastamonuspor MAÇ ÖZETİ! Galatasaray maç özeti! Galatasaray Kastamonuspor kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Kastamonuspor maç sonucu heyecanla bekleniyor. Maçın sonucu araştırılıyor. Galatasaray Kastamonuspor MAÇ ÖZETİ! Galatasaray maç özeti! Galatasaray Kastamonuspor kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kastamonuspor-Galatasaray maçı 19 Ekim Pazar günü 21.00'da gerçekleşti.

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇ ÖZETİ!

Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 7-0 kazandı. Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ramazan Işık (kendi kalesine), 39. dakikada Seferovic, 53. dakikada Bafetimbi Gomis, 56. dakikada Rashica, 65. dakikada Ross, 74. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Hamza Akman kaydetti.

GALATASARAY MAÇ ÖZETİ!

Galatasaray'da Seferovic, Rashica, Ross ve Hamza Akman, sarı kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan, Nef Stadyumu'nda 274. maçına çıkan Galatasaray ilk 7 gollü bir galibiyet de elde etti.

GALATASARAY KASTAMONUSPOR KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti.