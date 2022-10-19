Galatasaray-Kastamonuspor ilk 11'ler! Galatasaray maçı ilk 11 kim? Galatasaray Kastamonuspor maç kadrosu!
Gündem Haberleri
Ziraat Türkiye Kupasi ZTK hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray- Kastamonuspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kastamonuspor-Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor. Kastamonuspor-Galatasaray maçının ilk 11'ler araştırılıyor. Galatasaray-Kastamonuspor ilk 11'ler! Galatasaray maçı ilk 11 kim? Galatasaray Kastamonuspor maç kadrosu!
Galatasaray maç kadrosu! Kastamonuspor ile Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kastamonuspor - Galatasaray maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Kastamonuspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Maçın kadrosu merak konusu oldu. Galatasaray-Kastamonuspor ilk 11'ler! Galatasaray maçı ilk 11 kim? Galatasaray Kastamonuspor maç kadrosu! İşte detaylar...
GALATASARAY-KASTAMONUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Kastamonuspor-Galatasaray maçı 19 Ekim Pazar günü 21.00'da gerçekleşecek.
Kastamonuspor ve Galatasaray maçını canlı izlemek için Kastamonuspor-Galatasaray CANLI İZLE! linkini tıklayınız.
Kastamonuspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı A Spor, kanallarından yayınlanacak.
Galatasaray: Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Emin Bayram, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Rashica, Yusuf Demir, Seferovic, Gomis
GMG Kastamonuspor: Eray, Şaban, Erman, Faruk, Kadir Keleş, Hakan Olkan, Berkan Turan, Ayhan, Berkay Samancı, Mehmet Bektaş, Ergin Keleş