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Galatasaray-Kastamonuspor ilk 11'ler! Galatasaray maçı ilk 11 kim? Galatasaray Kastamonuspor maç kadrosu!

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Galatasaray-Kastamonuspor ilk 11'ler! Galatasaray maçı ilk 11 kim? Galatasaray Kastamonuspor maç kadrosu!

Ziraat Türkiye Kupasi ZTK hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray- Kastamonuspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kastamonuspor-Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor. Kastamonuspor-Galatasaray maçının ilk 11'ler araştırılıyor. Galatasaray-Kastamonuspor ilk 11'ler! Galatasaray maçı ilk 11 kim? Galatasaray Kastamonuspor maç kadrosu!

Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kastamonuspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Gs-Kastamonuspor maçı ne zaman?Galatasaray- Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Kastamonuspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Gs-Kastamonuspor maçı ne zaman?

Galatasaray maç kadrosu! Kastamonuspor ile Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kastamonuspor - Galatasaray maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Kastamonuspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Maçın kadrosu merak konusu oldu. Galatasaray-Kastamonuspor ilk 11'ler! Galatasaray maçı ilk 11 kim? Galatasaray Kastamonuspor maç kadrosu! İşte detaylar...

GALATASARAY-KASTAMONUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kastamonuspor-Galatasaray maçı 19 Ekim Pazar günü 21.00'da gerçekleşecek.

Kastamonuspor ve Galatasaray maçını canlı izlemek için Kastamonuspor-Galatasaray CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

Kastamonuspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı A Spor, kanallarından yayınlanacak.

Galatasaray: Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Emin Bayram, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Rashica, Yusuf Demir, Seferovic, Gomis

GMG Kastamonuspor: Eray, Şaban, Erman, Faruk, Kadir Keleş, Hakan Olkan, Berkan Turan, Ayhan, Berkay Samancı, Mehmet Bektaş, Ergin Keleş

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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