Trendyol Süper Lig maçında Galatasaray-Kasımpaşa maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Kasımpaşa hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Galatasaray-Kasımpaşa maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Kasımpaşa hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Kasımpaşa hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray- Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray- Kasımpaşa maçı şifresiz mi ve Galatasaray- Kasımpaşa maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Galatasaray- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Kasımpaşahangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

03-11-2023 GALATASARAY VS KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Kasımpaşa Maçı, 03 Kasım Cuma günü oynanacak.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Kasımpaşa Maçı, saat 20:00 başlayacak.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Kasımpaşa, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.