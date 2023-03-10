Galatasaray- Kasımpaşa karşılaşmasına kısa süre kala futbolseverler kritik müsabakanın detaylarını araştırıyor. Lider Galatasaray sahasında ligin çıkış yapan ekiplerinden Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray -Kasımpaşa maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Galatasaray - Kasımpaşa maçının hakemi kim? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper ligde 25. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında ligin çıkış yapan ekiplerinden Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakada puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da tek düşünce taraftarının önünde Kasımpaşa'yı yenmek. Konuk takım ise ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Futbolseverler Galatasaray -Kasımpaşa müsabakasının detaylarını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray -Kasımpaşa maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Galatasaray - Kasımpaşa maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

İki takım Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 23 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Galatasaray'ın 74 golüne, lacivert-beyazlılar 38 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper ligin 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak .Kritik müsabaka 11 Mart Cumartesi günü saat 19:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY- KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper ligin 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak .Kritik maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALAN YAYINLANACAK?

Galatasaray Kasımpaşa maçı beIN Sports'tan şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Galatasaray -Kasımpaşamüsabakasının muhtemel 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Okan Kocuk, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Dubois, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kasımpaşa: Erdem, Yasin, Sadık, Donk, Tirpan, Eysseric, Aytaç, Ahmet, Hajradinovic, Fall, Bahoken