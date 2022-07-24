Yeni sezon öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Bugünkü hazırlık maçlarndan birisi de Galatasaray - Kasımpaşa maçıdır. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman başlayacak? Ayrıntılar sizlerle...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bugün 24 Temmuz Pazar günü saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçını Spor Smart kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.