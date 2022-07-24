Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman başlayacak?
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Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçına çok az bir süre kala taraftarlar, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman başlayacak? merak ediyor. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Bugünkü hazırlık maçlarndan birisi de Galatasaray - Kasımpaşa maçıdır. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman başlayacak? Ayrıntılar sizlerle...
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bugün 24 Temmuz Pazar günü saat 20:00 'da başlayacak.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Kasımpaşa maçını Spor Smart kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.