Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı hakemi kim? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbol Takımımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile 24 Temmuz 2022 Pazar günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecektir.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kasımpaşa Hazırlık maçı yayın bilgisi henüz açıklanmadı. Ancak müsabakanın Spor Smart ekranlarından yayınlanması bekleniyor.