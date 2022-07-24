Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, golleri kim attı? 24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bitti mi, özeti nereden izlenir?
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Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken izleyiciler, Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, golleri kim attı? 24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bitti mi, özeti nereden izlenir? merak etti. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? Galatasaray - Kasımpaşa maçı bitti mi? İşte ayrıntılar...
Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç? Galatasaray - Kasımpaşa maçı bitti mi? Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı, goller nereden izlenir? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, golleri kim attı? 24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bitti mi? İşte canlı maç takibi...
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bugün 24 Temmuz Pazar günü saat 20:00 'da başlayacak.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Kasımpaşa 24 Temmuz 2022 bugünkü hazırlık maçı D-Smart ( Spor Smart) ekranlarında yayınlanacak. Maçı izlemek için D-Smart üyeliğinizin olması gerekiyor.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?
Maç şuanda 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?
Maçta şuan skor 1-1. Maçta atılan goller şöyle:
Galatasaray'ın golleri:
- 29. dakika : M. Kerem Aktürkoğlu
- 66. dakika : Haris Seferoviç
Kasımpaşa'nın golleri:
- 35. dakika : Haris Hajradinovic
Maçta Galatasaray 2-1 önde.
MAÇ SONUCU : GALATASARAY 2 - 1 KASIMPAŞA
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?
Maçın bitiminin ardından maçın özetini Spor Smart ekranlarından izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.