Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, golleri kim attı? 24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bitti mi, özeti nereden izlenir? - Haberler

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Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, golleri kim attı? 24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bitti mi, özeti nereden izlenir?

Haberler.com - Gündem
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Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, golleri kim attı? 24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bitti mi, özeti nereden izlenir?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken izleyiciler, Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, golleri kim attı? 24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bitti mi, özeti nereden izlenir? merak etti. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? Galatasaray - Kasımpaşa maçı bitti mi? İşte ayrıntılar...

Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç? Galatasaray - Kasımpaşa maçı bitti mi? Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı, goller nereden izlenir? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, golleri kim attı? 24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bitti mi? İşte canlı maç takibi...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bugün 24 Temmuz Pazar günü saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa 24 Temmuz 2022 bugünkü hazırlık maçı D-Smart ( Spor Smart) ekranlarında yayınlanacak. Maçı izlemek için D-Smart üyeliğinizin olması gerekiyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç şuanda 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta şuan skor 1-1. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

  • 29. dakika : M. Kerem Aktürkoğlu
  • 66. dakika : Haris Seferoviç

Kasımpaşa'nın golleri:

  • 35. dakika : Haris Hajradinovic

Maçta Galatasaray 2-1 önde.

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 2 - 1 KASIMPAŞA

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından maçın özetini Spor Smart ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Kasımpaşa Gündem Spor Haberler

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