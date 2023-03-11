Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ?

11 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan maçın sonucu Galatasaray 1 – 0 Kasımpaşa olarak sona erdi. Ayrıca Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da sahaya sürülen ilk 11 herkesi şaşırttı. 36 yaşındaki futbolcu Juan Mata, Mertens'in yokluğunda hücumun merkezine yerleştirildi.

ZANİOLO YEDEKTE

Yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun, Juan Mata'nın yerine oyuna girmesi beklendi ancak Okan Buruk Rashica'yı sahaya sürdü.