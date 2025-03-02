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Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'ler!

Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'ler!
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Galatasaray ve Kasımpaşa arasında gerçekleştirilecek olan futbol maçının ilk 11'leri duyuruldu. Taraftarlar, takımlarının sahaya çıkacak olan oyuncularını merakla bekliyordu. İki takımın da kadrosunda yer alan oyuncular, mücadele için sahaya çıkmaya hazırlanıyorlar.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'ler", "Kasımpaşa Galatasaray muhtemel kadro" gibi aramaları sıkça yapıyor. İşte 2 Mart 2025 Pazar günü oynanacak maçın resmi ilk 11'leri ve detaylar!

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Nuno.

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen.

OKAN BURUK SAHA KENARINDA OLMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi. TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilen Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.

BEIN SPORTS ŞİFRESİZ Mİ?

Maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Yasal ve güvenilir yayın için beIN Sports'un resmi web sitesini veya uygulamasını kullanabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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