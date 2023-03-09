Galatasaray- Kasımpaşa maçı hakemi kim? Galatasaray- Kasımpaşa maçını kim yönetecek?

Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray- Kasımpaşa maçına az zaman kala futbolseverler maçın detaylarını araştırdı. Merak edilenler arasında ise Galatasaray- Kasımpaşa maçı hakemi kim? Galatasaray- Kasımpaşa maçını kim yönetecek? soruları yer aldı.