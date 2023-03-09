Galatasaray- Kasımpaşa maçı hakemi kim? Galatasaray- Kasımpaşa maçını kim yönetecek?
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Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray- Kasımpaşa maçına az zaman kala futbolseverler maçın detaylarını araştırdı. Merak edilenler arasında ise Galatasaray- Kasımpaşa maçı hakemi kim? Galatasaray- Kasımpaşa maçını kim yönetecek? soruları yer aldı.
Galatasaray- Kasımpaşa karşılaşmasına kısa süre kala futbolseverler arama motorlarında Galatasaray- Kasımpaşa maçı hakemi kim? Galatasaray- Kasımpaşa maçını kim yönetecek? sorularına yanıt aradı. Peki, Galatasaray- Kasımpaşa maçı hakemi kim? Galatasaray- Kasımpaşa maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde.
GALATASARAY- KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?
Galatasaray-Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar;
Cuma:
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
11 Mart Cumartesi:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
12 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan
13 Mart Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler