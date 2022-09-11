Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu ne? Galatasaray-Kasımpaşa istatistikleri neler? Kasımpaşa-Galatasaray canlı skor!

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