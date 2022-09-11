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Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu ne? Galatasaray-Kasımpaşa istatistikleri neler? Kasımpaşa-Galatasaray canlı skor!

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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu ne, Galatasaray-Kasımpaşa istatistikleri neler ve Kasımpaşa- Galatasaray canlı skor ne merak ediliyor. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesini hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu ne? Galatasaray-Kasımpaşa istatistikleri neler? Kasımpaşa- Galatasaray canlı skor! Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇ SONUCU NE?

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadelede Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü var.

GALATASARAY-KASIMPAŞA İSTATİSTİKLERİ NELER?

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Geçen hafta Gaziantep FK'yi deviren sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımda 1 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY CANLI SKOR

İKİNCİ YARI

Dakika 68: Galatasaray Kerem'in golüyle 3-1 öne geçti.

Dakika 49: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti.

İLK YARI

Dakika 42: Galatasaray'da Yunus Akgün, ceza sahası dışından şansını denedi ama top üstten farklı şekilde auta gitti.

Dakika 41: Yunus orta alandan kazandığı topu harika taşıdı ve ceza yayı üzerinden Kerem'i düşündü. Savunmada Sadık araya girdi.

Dakika 29: Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından yaptığı harika şut üst direkten oyun alanına geldi.

Dakika 20: Galatasaray Gomis'in golüyle beraberliği yakaladı.

Dakika 18: Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Oliveira ortaladı ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

Dakika 16: Kasımpaşa Stephane Bahoken'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 8: Mickael Tirpan'ın savunma arkasına gönderdiği top kaleci Muslera'da kaldı.

Dakika 5: Kasımpaşa'da Valentin Eysseric, emin Bayram'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dakika 3: Galatasaray kendi yarı alanında yaptığı hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmek istiyor.

Dakika 2: Galatasaray gole yaklaştı. Yunus'un sol kanattan arka direğe gönderdiği iyi topa Kerem kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.

GALATASARAY-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

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