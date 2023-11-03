Haberler ›› Gündem ›› Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti! Galatasaray - Kasımpaşa maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti!