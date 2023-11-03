Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti! Galatasaray - Kasımpaşa maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti!
Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti! Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti! Galatasaray - Kasımpaşa maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti haberimizde!
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Galatasaray - Kasımpaşa maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Kasımpaşa maçı 2-1'lik Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor.
Galatasaray - Kasımpaşa maçı 3 Kasım 2023 günü oynandı.
Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.