Galatasaray Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Galatasaray Kasımpaşa maçı özeti izle! Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

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Spor Toto Süper Ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Kasımpaşa maçını kaçıran futbolseverler Kasımpaşa maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Kasımpaşa maç özeti! Galatasaray Kasımpaşa maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? İşte, Galatasaray Kasımpaşa maç özeti haberimizde...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

11 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan maçın sonucu Galatasaray 1 – 0 Kasımpaşa olarak sona erdi. Ayrıca Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da sahaya sürülen ilk 11 herkesi şaşırttı. 36 yaşındaki futbolcu Juan Mata, Mertens'in yokluğunda hücumun merkezine yerleştirildi.