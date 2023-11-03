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Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu 11'i! GS - Kasımpaşa maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, GS - Kasımpaşa maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Galatasaray'ın 11'i