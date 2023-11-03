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Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu 11'i! GS - Kasımpaşa maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Galatasaray'ın 11'i

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, GS - Kasımpaşa maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu 11'i! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, GS - Kasımpaşa maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Galatasaray'ın 11'i haberimizde...

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

Kasımpaşa; Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Iron Gomis, Fall, Ngoy.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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