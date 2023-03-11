Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Galatasaray - Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu mu? Merak ediliyor ve Galatasaray - Kasımpaşa muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray - Kasımpaşa muhtemel 11'ler, kadrolar!

Galatasaray - Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Galatasaray - Kasımpaşa muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray - Kasımpaşa muhtemel 11'ler, kadrolar!

GALATASARAY - KASIMPAŞA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmada yer alacak olan muhtemel 11 kadroları şu şekilde öngörülüyor;

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Milot Rashica, Nicolo Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.

Kasımpaşa: Erdem, Fabione, Donk, Djilobodji, Ouannes, Tırpan, Aytaç, Malsa, Fall, Chouiar, Koita.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

11 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray- Kasımpaşa karşılaşması saat 19:00'da İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

Galatasaray- Kasımpaşa karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.