Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında, Galatasaray11 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Kasımpaşa A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Kasımpaşa biletleri bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa biletleri kaç TL?

GALATASARAY KASIMPAŞA BİLETLERİ BİTTİ Mİ?

Galatasaray'dan yapılan bilet satış açıklaması:

Bilet satışları, 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup; 7 Mart Salı günü saat 11.00'de sadece GS Logolu passolig kartlarına 10 Mart Cuma saat 19.00'dan sonra Kasımpaşa kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.

Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

Stat otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stat otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.

Passolig Hizmet Bedeli ücrete dahildir.

Nef Stadyumu Stadyumu Aslanlı yol gişeleri haftanın her günü 09.00 – 18.00 arası hizmet vermektedir.

Çağrı Merkezi no: 444 1905

Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

Passolig kartı olan taraftarlarımız, passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.

Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

0-6 yaş ücretsizdir.

E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

Galatasaray - Kasımpaşa

Süper Lig Tribün doluluk oranı: %100

Öncelik Satın Bilet 47.553 / 47.553

Biletler: TÜKENDİ