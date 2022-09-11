Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray-Kasımpaşa Bein Sport özet! Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti izle!

Gündem Haberleri

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu attığı 2 gol ile maçın parlayan yıldızı oldu. Galatasaray-Kasımpaşa Bein Sport özet! Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti izle! Galatasaray-Kasımpaşa Bein Sport özet! Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti izle!

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı. Galatasaray-Kasımpaşa Bein Sport özet! Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti izle! Galatasaray-Kasımpaşa Bein Sport özet! Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti izle!

GALATASARAY-KASIMPAŞA BEİN SPORT ÖZETİ

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 16. dakikada Bahoken'in attığı gol ile skor olarak geriye düştü. Ancak bu golden 4 dakikada sonra sahneye çıkan Bafetimbi Gomis, skora dengeyi getirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

Galatasaray-Kasımpaşa Bein Sport özet! Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti izle!

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Sarı-kırmızılılar ikinci yarı oyuna adeta hükmederken 50. dakikada Kerem Aktürkoğlu, attığı gol ile takımını öne geçirdi. 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan milli futbolcu, ceza sahası dışından enfes bir şutla kaleci Ertuğrul'u avladı ve farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada Sadık Çiftpınar attığı gol ile farkı 1'e indirdi. Uzatmalarda başka gol olmayınca Galatasaray puanını 13 puanla 4. sıraya yükseldi.

Galatasaray-Kasımpaşa Bein Sport özet! Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti izle!

GALATASARAY-KASIMPAŞA BEİN SPORT ÖZETİ İZLE (LİNK)

İstanbul'da Kerem Aktürkoğlu resitali! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle geçtiİstanbul'da Kerem Aktürkoğlu resitali! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti Sergio Oliveira'nın büyük talihsizliği gündemin zirvesinde! Herkesin aklına aynı isim geldiSergio Oliveira'nın büyük talihsizliği gündemin zirvesinde! Herkesin aklına aynı isim geldi Deplasmanda Kasımpaşa'yı 3 golle geçen Galatasaray, çıkışını sürdürdüDeplasmanda Kasımpaşa'yı 3 golle geçen Galatasaray, çıkışını sürdürdü
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Galatasaray Kasımpaşa Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title