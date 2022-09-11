Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu attığı 2 gol ile maçın parlayan yıldızı oldu. Galatasaray-Kasımpaşa Bein Sport özet! Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti izle! Galatasaray-Kasımpaşa Bein Sport özet! Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti izle!

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı. Galatasaray-Kasımpaşa Bein Sport özet! Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti izle! Galatasaray-Kasımpaşa Bein Sport özet! Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti izle!

GALATASARAY-KASIMPAŞA BEİN SPORT ÖZETİ

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 16. dakikada Bahoken'in attığı gol ile skor olarak geriye düştü. Ancak bu golden 4 dakikada sonra sahneye çıkan Bafetimbi Gomis, skora dengeyi getirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Sarı-kırmızılılar ikinci yarı oyuna adeta hükmederken 50. dakikada Kerem Aktürkoğlu, attığı gol ile takımını öne geçirdi. 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan milli futbolcu, ceza sahası dışından enfes bir şutla kaleci Ertuğrul'u avladı ve farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada Sadık Çiftpınar attığı gol ile farkı 1'e indirdi. Uzatmalarda başka gol olmayınca Galatasaray puanını 13 puanla 4. sıraya yükseldi.