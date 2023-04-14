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Galatasaray kart cezası sınırındaki futbolcular!

Galatasaray kart cezası sınırındaki futbolcular!

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Galatasaray taraftarları ve sporseverler Galatasaray maçı öncesi Galatasaray kart cezası sınırındaki futbolcuları araştırdı. Peki, Galatasaray kart cezası sınırındaki futbolcular kimler?

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Galatasaray kart cezası sınırındaki futbolcular, maç günü öncesi sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Galatasaray kart cezası sınırındaki futbolcular!

GALATASARAY KART CEZASI SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR!

SARI KART SINIRINDAKİLER (14 Nisan 2023)

Mauro Icardi

Kerem Aktürkoğlu

Barış Yılmaz

Sacha Boey

Sergio Oliveira

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

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