Galatasaray kart cezası sınırındaki futbolcular!
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Galatasaray taraftarları ve sporseverler Galatasaray maçı öncesi Galatasaray kart cezası sınırındaki futbolcuları araştırdı. Peki, Galatasaray kart cezası sınırındaki futbolcular kimler?
Galatasaray kart cezası sınırındaki futbolcular, maç günü öncesi sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Galatasaray kart cezası sınırındaki futbolcular!
GALATASARAY KART CEZASI SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR!
SARI KART SINIRINDAKİLER (14 Nisan 2023)
Mauro Icardi
Kerem Aktürkoğlu
Barış Yılmaz
Sacha Boey
Sergio Oliveira