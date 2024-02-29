Galatasaray Karagümrük tek maç mı, rövanş var mı?

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GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

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GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray Karagümrük maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Karagümrük maçı saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Karagümrük maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Karagümrük maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Karagümrük maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakaların sonunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.