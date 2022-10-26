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Galatasaray- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray- Karagümrük maçı hakemi kim?

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Galatasaray- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray- Karagümrük maçı hakemi kim?

Süper Lig'de Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Galatasaray- Karagümrük maçı ne zaman? sorusunu merak ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken oynanacak maçlardan bir tanesi de Galatasaray- Karagümrük maçı olacak. Her iki takımın taraftarları da maçın hakeminin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Galatasaray- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray- Karagümrük maçı hakemi kim?

Galatasaray- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken oynanacak maçlardan bir tanesi de Galatasaray- Karagümrük maçı olacak. Süper Lig'de Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray- Karagümrük maçı hakemi kim?

Süper Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Karagümrük'ün karşılaşacağı maç 28 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma 20:00'da başlayacak.

Galatasaray- Karagümrük maçı Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

Süper Lig maçı olan Galatasaray- Karagümrük maçının hakemi Bahattin Şimşek oldu.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Karagümrükspor Galatasaray Ne zaman Futbol Gündem Spor Haberler

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