Galatasaray- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray- Karagümrük maçı hakemi kim?
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Süper Lig'de Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Galatasaray- Karagümrük maçı ne zaman? sorusunu merak ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken oynanacak maçlardan bir tanesi de Galatasaray- Karagümrük maçı olacak. Her iki takımın taraftarları da maçın hakeminin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Galatasaray- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray- Karagümrük maçı hakemi kim?
Galatasaray- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken oynanacak maçlardan bir tanesi de Galatasaray- Karagümrük maçı olacak. Süper Lig'de Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray- Karagümrük maçı hakemi kim?
Süper Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Karagümrük'ün karşılaşacağı maç 28 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma 20:00'da başlayacak.
Galatasaray- Karagümrük maçı Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.
Süper Lig maçı olan Galatasaray- Karagümrük maçının hakemi Bahattin Şimşek oldu.