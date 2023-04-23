Galatasaray Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray Karagümrük canlı maç anlatımı!
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Spor Toto Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Galatasaray Karagümrük maçı oynanıyor. Galatasaray Karagümrük maçı kaç kaç merak ediliyor. Galatasaray Karagümrük canlı maç anlatımı ve GS Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, GS Karagümrük maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Galatasaray Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Galatasaray Karagümrük maçı kaç kaç? Spor Toto Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Galatasaray Karagümrük maçı oynanıyor. Galatasaray Karagümrük maçı kaç kaç merak ediliyor. Galatasaray Karagümrük canlı maç anlatımı ve GS Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, GS Karagümrük maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Galatasaray Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Galatasaray - Karagümrük maçı 3-1'lik Karagümrük üstünlüğü ile devam ediyor.
Galatasaray Karagümrük maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Karagümrük maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Galatasaray Karagümrük maçı saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray Karagümrük maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.
Galatasaray Karagümrük maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray Karagümrük maçı İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.