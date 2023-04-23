Galatasaray Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray Karagümrük canlı maç anlatımı!

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Galatasaray - Karagümrük maçı hakemi kim? Galatasaray - Karagümrük maçını kim yönetecek?

Galatasaray Karagümrük maçı kaç kaç? Spor Toto Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Galatasaray Karagümrük maçı oynanıyor. Galatasaray Karagümrük maçı kaç kaç merak ediliyor. Galatasaray Karagümrük canlı maç anlatımı ve GS Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, GS Karagümrük maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Galatasaray Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray - Karagümrük maçı 3-1'lik Karagümrük üstünlüğü ile devam ediyor.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray Karagümrük maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Karagümrük maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Karagümrük maçı saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Karagümrük maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Karagümrük maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Karagümrük maçı İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.