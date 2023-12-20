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Galatasaray - Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray - Karagümrük maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Karagümrük maç özeti! Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Karagümrük maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - Karagümrük maç özeti!

Galatasaray - Karagümrük maç özeti! Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray - Karagümrük maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Karagümrük maç özeti! Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Karagümrük maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - Karagümrük maç özeti haberimizde!

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Karagümrük maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Galatasaray - Karagümrük maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Galatasaray - Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI ÖZETİ İZLE

Galatasaray - Karagümrük maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Karagümrük maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray - Karagümrük maçı 20 Aralık 2023 günü oynandı.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray - Karagümrük maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Fatih Karagümrük Galatasaray Gündem Spor Haberler

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