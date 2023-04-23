Galatasaray Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray Karagümrük maçı özeti izle! Galatasaray Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Karagümrük maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Karagümrük maç özeti! Galatasaray Karagümrük maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Karagümrük maçı kaç kaç bitti? İşte, Galatasaray Karagümrük maç özeti!
Galatasaray Karagümrük maç özeti! Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Karagümrük maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Karagümrük maç özeti! Galatasaray Karagümrük maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Karagümrük maçı kaç kaç bitti? İşte, Galatasaray Karagümrük maç özeti haberimizde...
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Galatasaray - Karagümrük maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Karagümrük maçı 3-2'lik Karagümrük'ün üstünlüğü ile devam ediyor.
Galatasaray - Karagümrük maçı 23 Nisan 2023 (Cuma) günü oynandı.
Galatasaray - Karagümrük maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.