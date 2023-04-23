Galatasaray Karagümrük maç kadrosu 11'ler! Galatasaray Karagümrük maç kadrosu 11'lerinde kimler var? Galatasaray 11'i!
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Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 31. hafta karşılaşmasında Karagümrük'ü konuk ediyor. Okan Buruk sürpriz bir ilk 11 tercih etti. Peki, GS Karagümrük maç kadrosu 11'lerinde kimler var? Galatasaray'ın 11'inde kimler var? Galatasaray - Karagümrük maç kadrosu 11'leri! İşte, Galatasaray 11'i!
Galatasaray Karagümrük 11'i! Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 31. hafta karşılaşmasında Karagümrük'ü konuk ediyor. Okan Buruk sürpriz bir ilk 11 tercih etti. Peki, GS Karagümrük maç kadrosu 11'lerinde kimler var? Galatasaray'ın 11'inde kimler var? Galatasaray - Karagümrük maç kadrosu 11'leri! İşte, Galatasaray 11'i haberimizde...
GALATASARAY KARAGÜMRÜK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.
Karagümrük'ün ilk 11'i belli olmadı.
ICARDI YOK
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada yok. Icardi'nin yokluğunda forvet hattında Nicolo Zaniolo oynuyor.