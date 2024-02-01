Sacha Boey ile yollarını ayıran ve yeni sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier transferinde son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest ile anlaşmaya varmış durumda. Galatasaray KAP geldi mi, 2 Şubat Cuma?

GALATASARAY KAP GELDİ Mİ?

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaştı. Aurier transferi için Galatasaray ile Nottingham Forest arasında son görüşmelerin yapılıyor.

İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta bu sezon toplamda 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili futbolcu, söz konusu maçlarda 2 asist kaydetti.

KAP açıklaması henüz gelmedi