Galatasaray KAP Bildirimi! SON DAKİKA! Galatasaray transfer haberleri!

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray'da transfer sezonunun bitimine az bir süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray KAP bildirimleri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Galatasaray KAP Bildirimi haberimizde...

Galatasaray KAP Bildirimi! Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray'da transfer sezonunun bitimine az bir süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray KAP bildirimleri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Galatasaray KAP Bildirimi haberimizde...

GALATASARAY KAP BİLDİRİMİ

Galatasaray KAP bildirimi takibi için GALATASARAY KAP BİLDİRİMİ 'ne tıklayınız.

GALATASARAY KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Gelenler

Leo Dubois

Abdulkerim Bardakcı

Kazımcan Karataş

Sergio Oliveira

Haris Seferovic

Fredrik Midtsjö

Fredrik Midtsjö

Lucas Torreira

Dries Mertens

Gidenler

Marcao

Semih Kaya

Babel

Feghouli

Valentine Ozornwafor

Bartuğ Elmaz

Erkan Süer

Arda Turan

Fatih Öztürk

Pulgar

Pena

Halil Dervişoğlu

Alparslan Öztürk

Kiralıktan dönenler