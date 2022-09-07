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Galatasaray KAP Bildirimi! SON DAKİKA! Galatasaray transfer haberleri!

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Galatasaray KAP Bildirimi! SON DAKİKA! Galatasaray transfer haberleri!

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray'da transfer sezonunun bitimine az bir süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray KAP bildirimleri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Galatasaray KAP Bildirimi haberimizde...

Galatasaray KAP Bildirimi! Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray'da transfer sezonunun bitimine az bir süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray KAP bildirimleri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Galatasaray KAP Bildirimi haberimizde...

GALATASARAY KAP BİLDİRİMİ

Galatasaray KAP bildirimi takibi için GALATASARAY KAP BİLDİRİMİ 'ne tıklayınız.

GALATASARAY KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Gelenler

  • Leo Dubois
  • Abdulkerim Bardakcı
  • Kazımcan Karataş
  • Sergio Oliveira
  • Haris Seferovic
  • Fredrik Midtsjö
  • Fredrik Midtsjö
  • Lucas Torreira
  • Dries Mertens

Gidenler

  • Marcao
  • Semih Kaya
  • Babel
  • Feghouli
  • Valentine Ozornwafor
  • Bartuğ Elmaz
  • Erkan Süer
  • Arda Turan
  • Fatih Öztürk
  • Pulgar
  • Pena
  • Halil Dervişoğlu
  • Alparslan Öztürk

Kiralıktan dönenler

  • Eren Aydın
  • Emin Bayram
  • Oğulcan Çağlayan
  • Emre Akbaba
  • Yunus Akgün
  • Luyindama
  • Diagne (sözleşme dondurulmuştu)
  • Aytaç Kara
  • Sekidika
  • Ali Yavuz Kol
  • Emre Taşdemir
  • Süleyman Luş
  • Batuhan Şen
  • Abdussamed Karnucu
  • Atalay Babacan
  • Berk Balaban
  • Okan Kocuk
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