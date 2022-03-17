Galatasaray kalecisi kim? Barcelona maçında Galatasaray kalede kim var?

Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup lider çıkan Galatasaray, son 16 turu ikinci maçında ile karşılaşıyor. Turu geçmek isteyen temsilcimiz, dünya devi karşısında ortaya koyduğu performansla taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Galatasararay kalecisi kim? Galatasaraykalede kim

GALATASARAY KALECİSİ KİM?

İlk maçta Galatasaray'ın kalesini Inaki Pena yer almıştı.

Bugün de kaledePena2nın olması bekleniyor.

PENA KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Mart 1999

23 yaşında

Alicante, İspanya

Boyu: 1.85 m

Iñaki Peña (2 Mart 1999), İspanyol futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

31 Ocak 2022 tarihinde 2021-22 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu.[

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